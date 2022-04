"Necesitas bajar de peso": Joven azafata denunció discriminación por parte de reclutadora en entrevista de trabajo

26 abr. 2022 - 14:15 hrs.

Las redes sociales suelen ser utilizadas como un canal para entregar información. Sin embargo, también hay algunas personas que hacen uso de ellas para dar a conocer sus historias o denunciar ciertas experiencias.

Este es el caso de Josefina Macchi, una joven azafata que compartió el difícil momento que le tocó vivir durante una entrevista de trabajo en una conocida aerolínea, donde fue rechazada, aunque por un motivo que la dejó realmente atónita.

La tripulante de cabina comentó la situación y remarcó que en la instancia se ponía a prueba -entre otras cosas- el nivel de inglés de las personas interesadas en la vacante, lo que no fue un problema para ella.

"Yo sabía que mi problema no era el inglés"

En este contexto, Macchi explicó que "en la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra".

"Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío). Todo es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema", remarcó.

No obstante, la joven indicó que después los hicieron salir a todos del salón y más tarde algunos, entre los que estaba ella, ingresaron nuevamente para recibir la noticia de que no habían logrado pasar esa etapa.

A partir de allí, Macchi pensó: "Yo sabía que mi problema no era el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… ¿Cuál podría ser el problema?".

¿Qué le dijo la reclutadora?

A raíz de este hecho, la azafata tomó la determinación de hablar con la reclutadora en privado para que le aclarara la razón por la que no había quedado en el puesto y así poder mejorar la próxima vez.

"Me acerco y le pregunto (en inglés) 'Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?' A lo que me contesta: 'Honestly, you need to lose weight' (Honestamente, necesitas bajar de peso)", respondió.

No conforme con aquello, la reclutadora le dijo que "eres muy linda, tienes muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso".

Pero la situación no acabó allí, puesto que la funcionaria le dijo que "por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa", lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.