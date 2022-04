Médico forense llega a la escena del crimen y se da cuenta que los asesinados eran sus padres e hijo

14 abr. 2022 - 12:30 hrs.

Un médico forense en Georgia, Estados Unidos, llegó al campo de tiro propiedad de sus padres y donde su hijo adolescente trabajaba durante las vacaciones de verano. En el lugar Richard Hawk se encontró con lo insospechado: la escena de un crimen en la que su propia familia era la protagonista.

El campo de tiro Lock, ubicado en Grantville a unas 50 millas de Atlanta, era propiedad de los padres del médico y funcionaba desde hace 30 años. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades todo ocurrió en un presunto robo.

Los ladrones los emboscaron cuando iban a cerrar el local

Según la información informada por los medios locales, las víctimas fueron identificadas como Thomas y Evelyn Hawk, los dos tenían 75 años. La tercera víctima es Luke, nieto de la pareja e hijo del médico forense, tenía 19 años.

Tommy Hawk, his wife Evelyn and their grandson Luke were shot and killed at their business, Lock Stock and Barrel Shooting Range, Friday night in Grantville. Authorities are expected to give an update on the case at 4pm. You can watch/stream it live on @cbs46. pic.twitter.com/plZ0zzmzBR — Zac Summers (@ZacOnTV) April 11, 2022

El jefe de Policía de Grantville, Steve Whitlock, informó a los medios locales que el homicidio ocurrió justo en el momento en el que se disponían a cerrar el local.

El funcionario policial aseguró que los residentes de la zona están consternados. Whitlock sostuvo que en ocho años que lleva al frente del cuerpo de seguridad local jamás había presenciado un crimen de tal magnitud.

"En este momento, estoy sin palabras. Me cuesta mucho hablar de eso porque eran amigos nuestros. Los conozco desde hace mucho tiempo", dijo el oficial en declaraciones reseñadas por ABC News.

NEW DETAILS: Grantville police say the owner of the shooting range, his wife, and grandson were all killed in a robbery here. The suspect(s) got away with 40 weapons and the camera footage from the scene. Full report on @GoodDayAtlanta pic.twitter.com/yWTCwW96my — Lindsay Tuman (@LindsayOnTV) April 9, 2022

Los delincuentes se llevaron del sitio 40 armas y las cámaras de seguridad del local. Hasta el momento las autoridades no logran dar con su paradero, pero se desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores del campo de tiro.

Asimismo ofrecieron una recompensa de 25.000 dólares a quien aporte información para dar con el paradero de los autores del crimen.