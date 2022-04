Empresa ofrece millonario premio por ver documentales sobre crímenes reales durante 24 horas

13 abr. 2022 - 21:00 hrs.

La empresa Magellan TV realizó una convocatoria dedicada a quienes estén interesados en los delitos como por ejemplo, asesinatos y desapariciones, entre otros, y que quieran obtener dinero viendo contenido de este tipo.

En específico, la compañía ofreció a los fanáticos un millonario premio, el cual cuenta con un único requisito: ver documentales sobre crímenes reales durante 24 horas, informa Heraldo USA.

A través de un comunicado, Magellan TV detalló el perfil que se busca, expresando que "nuestro candidato ideal vive para True Crime: puede manejar al asesino en serie más amenazante, los detalles más sangrientos y no se inmuta ante lo paranormal escalofriante y les encanta tanto que están dispuestos a verlo sin parar por 24 horas".

Los pasos y el monto a ganar

Magellan TV ofrecerá 2.400 dólares (casi 2 millones de pesos chilenos) al ganador de esta especie de concurso, quien lo único que deberá hacer es ver 32 documentales, entre los que se encuentran "The Writer With No Hands" y "What Happened to Holly Barlett?".

Por otra parte, deberá compartir su experiencia en redes sociales, además de explicar lo que significó ver los documentales y dar una crítica en tiempo real.

En tanto, también se reveló otro beneficio, puesto que el ganador, junto a los otros 100 finalistas, también podrán optar a una membresía gratis por un año en la plataforma de streaming.

¿Quiénes pueden participar y cuál es el plazo?

La empresa indicó que para participar hay que ser mayor de 18 años y vivir en Estados Unidos. En paralelo, los interesados deben enviar una solicitud para explicar el rol que juega "crimen verdadero" en sus vidas.

Por último, la compañía recalcó que las postulaciones son hasta el lunes 18 de abril. Haz clic aquí para conocer en detalle las bases y completar el formulario.