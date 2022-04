"No imaginé que sería una de mis hermanas": Conmoción por muerte de madre de cuatro hijos en masacre en México

Melissa Silva se convirtió en una de las decenas de víctimas que dejó una masacre ocurrida el domingo recién pasado en el estado de Michoacán, en México. En concreto, el ataque fue efectuado por un grupo armado y dejó 20 fallecidos.

La mujer -que vivía en Chicago y era madre de cuatro hijos- había viajado hasta ese lugar junto a su hermana Arleth Silva, de 16 años, quien también resultó lesionada a raíz del violento episodio, informa People.

A raíz de este hecho, Yalizta Silva, otra de las hermanas de la víctima, entregó algunos detalles y aclaró que Melissa y Arleth iban de vacaciones hasta allí y jamás pensaron que su viaje terminaría de esa manera.

"Ella era muy fuerte"

La mujer se manifestó evidentemente golpeada por el asesinato de Melissa y señaló que "no me imaginé que iba a ser alguna de mis hermanas. Melissa no pudo, digo, ella era muy fuerte".

Por ahora, la familia de la víctima se encuentra realizando los trámites para poder trasladar sus restos a Estados Unidos, por lo que además optó por abrir una cuenta en GoFundMe para tener apoyo económico.

No obstante, el círculo cercano busca que Arleth sea atendida en un hospital de ese país y que continúe allí con su tratamiento.

La masacre

Las autoridades mexicanas han dejado en claro que este ataque fue ejecutado por varios individuos que ingresaron hasta un palenque clandestino en la zona de Zinapécuaro.

En este sentido, Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) comunicó que "en el procesamiento de la escena del crimen, personal de la institución ubicó, fijó y embaló más de 100 casquillos percutidos calibre 7.62, mismos que fueron recolectados en diferentes puntos del inmueble".