Caso Narumi: Zepeda evoca "bonito reencuentro" y testigo dice que él había "pirateado" el Facebook de la joven

¿Qué pasó?

Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de su novia japonesa Narumi Kurosaki, dijo este jueves ante el tribunal francés que su último encuentro "fue bonito" e insistió que ella estaba viva cuando él la dejó.

En esta tercera jornada, el acusado fue sometido a un primer interrogatorio sobre los hechos entre el 4 y el 6 de diciembre de 2016, cuando se reencontró con su expareja en Besanzón, en el este de Francia, donde la joven se encontraba estudiando el idioma, poco antes de que esta despareciera.

¿Qué dijo Zepeda?

Según el joven chileno, fue "un bonito reencuentro" porque ambos eran "dos personas que se querían hablar".

Según la investigación y el relato del ingeniero comercial de 31 años, ambos cenaron juntos la noche del 4 de diciembre en un restaurante de la zona y luego fueron a la habitación de la joven, donde intimaron. Allí habrían permanecido hasta la madrugada del 6 de diciembre, cuando el hombre dejó la habitación, dejándola en perfecto estado de salud, según la versión del chileno.

"Hay un momento de cariño, de afecto... una encadenación de sentimientos que creo que es normal", expuso Zepeda, tranquilo, vestido con una camisa blanca y una corbata azul marino.

¿Alguna vez miente?

Según su declaración, él y Narumi hicieron el amor en dos ocasiones, y "antes de cada relación sexual", ambos se ducharon. Sin embargo, el fiscal, Etienne Manteaux, señaló que, cuando la policía allanó el cuarto, "en la habitación no había ninguna toalla de Narumi".

"No puedo saber lo que pasó luego de que yo parta", se limitó a responder el acusado.

Durante su declaración, el procesado mantuvo una actitud tranquila, incluso cuando la abogada Sylvie Galley, que representa a la familia de Kurosaki, le increpó: "¿Alguna vez miente?", acentuando la tensión en la sala.

"Yo no tengo la intención de mentir, intento hacer lo correcto siempre", contestó, de forma desenvuelta.

"La separación no transcurrió bien"

En cambio, cuando el otro abogado de la parte civil, Randall Schwerdorffer, le preguntó por qué no había vuelto a contactar con la japonesa después del 6 de diciembre, tras haber pasado con ella "30 horas de pasión", a Zepeda se le quebró la voz al comentar: "Si usted quiere insinuar que yo no me preocupaba (por Narumi), se equivoca y...". Sin terminar la frase, rompió a llorar.

Este jueves por la tarde, Zepeda insistió de nuevo en que la ruptura de ambos, ocurrida en otoño del mismo año, había sido "gradual", una visión distinta a la presentada por la mañana por varios testigos, que aseguraron que Kurosaki tenía "miedo" del chileno y que "la separación no transcurrió bien".

"Había pirateado su cuenta de Facebook"

"Después de que se separaran, ella tenía miedo de él" porque Zepeda controlaba a su exnovia por Facebook, declaró desde Tokio, por videoconferencia, Kaori Nishida, una funcionaria de 27 años que estudió con Kurosaki en el Centro de Lenguas Aplicadas (CLA) de Besanzón, en el este de Francia, en el otoño de 2016, en el marco de un programa de intercambio.

Según Nishida, durante una fiesta organizada por los estudiantes a finales de noviembre de 2016, Narumi contó que Zepeda "había pirateado su cuenta de Facebook".

Otra compañera de Kurosaki en aquella época, Miharu Kimura, de 26 años, también apuntó en su declaración que la joven "tenía problemas" porque el chileno seguía sintiendo un "apego" hacia ella "muy persistente" y que le había dicho que "iba a venir a verla" a Francia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

