Hijo de exsuboficial de Carabineros asesinado en Cañete por menores detenidos: "Son unas bestias"

¿Qué pasó?

“Son unas bestias”, señaló Cristian González, hijo del exsuboficial de Carabineros, Ricardo González Troncoso, quien fue asesinado aparentemente por dos menores de edad que confesaron el crimen y que se encuentran detenidos.

¿Qué dijo?

Al respecto, el joven señaló que “son cabros pequeños que son unas bestias, quizá qué otras cosas son capaces de hacer. Yo vine a encontrar irónicamente el cuerpo de mi padre en nuestro lugar favorito y de vacacionar, o sea, allá nosotros íbamos a compartir”.

"Había esperanza en la familia, pero yo de verdad no albergaba la esperanza porque no quería que me golpeara duro", agregó.

Por otra parte, Daniel González, hermano del excarabinero, manifestó que "con el pasar de los días teníamos por el suelo las expectativas de vida de mi hermano. Queríamos encontrarlo y favorablemente lo encontramos y la verdad es que hay dolor, angustia, pero también tranquilidad de que hay algo físico, donde podemos abrazar y despedir".

Dos detenidos

Este jueves detuvieron a dos menores de edad por su presunta participación en el asesinato del exuniformado que se encontraba desaparecido desde el 25 de marzo en Cañete, Región del Biobío.

Los dos detenidos confesaron el hecho y se presume que el crimen se habría originado el marco de un robo al que González opuso resistencia.

A través de Twitter, la Fiscalía del Biobío afirmó que "el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, confirmó que hay dos imputados menores de edad detenidos por el robo con homicidio de un hombre de 56 años en esa comuna".

En tanto la Defensoría Regional del Biobío, aseveró que "dos adolescentes de iniciales S.A.C.M. y O.E.G.R. de manera libre, espontánea y sin que existiera en su contra ningún otro antecedente de cargo, entregaron a la Fiscalía antecedentes relevantes y vinculados con la causa investigada".

"Esta conducta de espontánea confesión, y sin que la acción de la justicia los detuviere previamente, tiene y tendrá un efecto atenuatorio en la pena que pudiere imponerse, pues recordemos que la justicia en conocimiento de la comisión de un delito ignoraba, hasta estas declaraciones, quién o quiénes son partícipes de los hechos que motivaron la investigación y esto legalmente es cooperar sustancialmente con la justicia", explicaron.