"A un muerto no lo llamamos": Nicolás Zepeda llora por segunda vez tras ser interrogado por fiscal del Caso Narumi

¿Qué pasó?

Nicolás Zepeda lloró por segunda vez en el marco del juicio por el asesinato de su expareja de nacionalidad japonesa, Narumi Kurosaki, cuyo crimen se produjo en 2016. Esta vez, el joven chileno se "quebró" al escuchar el relato y las preguntas realizadas por el fiscal del caso.

El relato del fiscal

El momento se vivió durante este jueves en el respectivo juicio oral, instancia en que el persecutor se refirió a la noche en que Zepeda estuvo con Narumi y que fue la última vez que la joven fue vista: "Pasaste 30 horas maravillosas, intensas, tórridas, con Narumi. Te encontraste, fuiste su primer amor. La amabas mucho a esta mujer. Se siente un poco culpable. Te vas a las 04:30 AM".

"Lo siento, y conmigo la gente de aquí, que está hecha como tú, con corazón, sangre, sentimientos... Lo siento, pero después de todo eso ella no te llama. ¿Te manda un mensajito? Cinco días después es tu cumpleaños, que ella tachó en su diario... ¿no te contacta?", le preguntó el fiscal, mirándolo a los ojos.

La respuesta de Zepeda

Zepeda se detuvo en este último punto y declaró que "ciertamente es un reencuentro maravilloso, pero Narumi puede ser dura en sus mensajes o en sus expresiones. Esperé que ella volviera a conectar. Sentí cierta vergüenza esperando que ella lo hiciera, lo reconozco. Pasaron los días, tuve que devolver el coche (auto). Si dices que no me importa, te equivocas".

En aquel momento, el imputado no aguantó aguantó las lágrimas y comenzó a sollozar. A partir de allí, la respuesta del fiscal fue directa: "Quizás tenías otras razones para no llamar a Narumi. No llamamos a un muerto".

Cabe señalar que el imputado había llorado en otra oportunidad, en el contexto de la primera audiencia del juicio, la cual contó con la presencia de la madre y la hermana de la víctima, Taeko y Kurumi Kurosaki.

"Hemos adquirido la certeza de que Narumi está muerta"

En la segunda jornada del juicio llevada a cabo el miércoles recién pasado, David Borne, policía a cargo de la investigación, dio a conocer diversos puntos de las diligencias, asegurando al mismo tiempo que Narumi Kurosaki se encuentra muerta.

"Hemos adquirido la certeza de que Narumi está muerta. Desde el 4 de diciembre del 2016 no ha dado señales de vida ni ha realizado ningún trámite administrativo ni ha sido vista por ningún lado, sabiendo que todos los informes han sido verificiados", sostuvo.

¿Cómo habría ocurrido el crimen?

En la primera audiencia del juicio, Zepeda se refirió el encuentro con su exnovia en la ciudad francesa de Besanzón hace seis años atrás y afirmó que fue fortuito, aunque también admitió que "yo tenía en mente, posiblemente, quizá, ver a Narumi".

El joven señaló que pasó la noche del 4 al 5 de diciembre y también el día 5 con su exnovia. La habría dejado, en buen estado de salud, el día 6 sobre las 04:30 de la madrugada, tras lo cual habría continuado con el viaje por Europa que tenía previsto hacer.

Pero, según la acusación, Zepeda no habría soportado que Kurosaki rompiera su relación el otoño anterior, y, por ello, viajó a propósito a Besanzón, donde la joven se encontraba estudiando francés, para verla por sorpresa.

El chileno la habría asfixiado en su habitación del campus universitario y luego se habría desecho del cuerpo en un bosque del Jura, en la misma región. No conforme con aquello, habría enviado varios mensajes a los allegados de Kurosaki por redes sociales, haciéndose pasar por su víctima, para ganar tiempo antes de regresar a Chile. A causa de esos mensajes, según la acusación, su desaparición no fue denunciada hasta el día 13 del mismo mes.

