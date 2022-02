Encontró una mochila con fajos de billetes, se los devolvió a su dueño y rechazó ser recompensado

Un joven argentino ha dado que hablar en su país, luego que se encontrara una cuantiosa suma de dinero y tomara la decisión de devolvérsela a su dueño, además de negarse a ser recompensando por ello.

De acuerdo a Todo Noticias, el hecho ocurrió en Villa María, Mendoza, y su protagonista es Enry Reynoso, quien un día encontró una mochila tirada sin tener idea a quién pertenecía. "Dos personas dijeron que era suya", señaló, sin embargo, Enry notó de inmediato el engaño.

"Yo no sabía quién era el dueño, pero ellos no lo eran, porque se fueron apenas les dije que conocía a la persona que la había perdido. Hay gente que se quiere apropiar de lo que no le corresponde", relató el joven al medio Villa María Ya.

Posteriormente, abrió la mochila y ahí se dio cuenta de que en su interior había medió millón de pesos argentinos (más de 3.700.000 pesos chilenos), junto a la documentación del propietario.

Rechazó ser recompensado

Inmediatamente, Reynoso contactó al dueño, quien era un comerciante que usaría el dinero para pagarle el sueldo a sus trabajadores.

Aunque curiosamente, el propietario no se había enterado de su extravío hasta que el joven se lo devolvió. "Se enteró cuando le dijimos", comentó Enry. "Me dijo 'es mi vida' y yo lo tranquilicé para que sepa que estaba toda la plata", agregó.

Según el citado medio, el dueño de la mochila lo invitó a comer a modo de agradecimiento. "Incluso, me dijo de mandarme un almuerzo. Pero yo ya tenía un guiso que había hecho mi esposa", expresó.

Al no haber aceptado esa suerte de recompensa por su gesto, el joven contó que el hombre quiso hacerle un regalo, pero también se negó: "Con las gracias ya está bien".