Mujer recibe 40 puñaladas de su joven vecino mientras dormía pero él quedará libre y ahora tema que vuelva a atacarla

Una mujer de 37 años teme por su vida en Argentina, luego de enterarse que su vecino, quien fue detenido tras atacarla con 40 puñaladas hace casi un mes, quedará libre a fines de marzo.

Se trata de Andrea Navarro, quien el 30 de enero fue agredida brutalmente por un joven de 17 años, que vive al lado de su domicilio, ubicado en Catamarca.

Tras el hecho, Andrea estuvo hospitalizada y hace sólo ocho días le dieron el alta médica. Pese a ello, dice que vive atemorizada por un posible nueva agresión: "Tengo miedo de que me vuelva a atacar".

Los hechos

De acuerdo a Todo Noticias, el episodio ocurrió la madrugada del 30 de enero. A las 05:30 horas, mientras Andrea dormía en la habitación de su casa, su vecino entró por una de las ventanas y la apuñaló.

La mujer se despertó de inmediato, pero apenas pudo defenderse. Sólo intentó poner sus manos sobre la cara para evitar peores consecuencias. Ella vive con su hija y su madre, pero justo ese día estaba sola, porque tenía coronavirus y debía estar aislada.

La víctima, que trabaja en un hospital en la especialidad de hemoterapia, pensó que se trataba de un robo. Al comienzo no reconoció a su agresor, pero luego logró verle la cara y descubrió que era su vecino: un joven de 17 años a quien Andrea conoce desde que tenía cinco.

"Vivimos en el mismo barrio porque nos adjudicaron la casa. Por eso lo conozco desde tan chico. Jamás tuve problemas con él o con su familia. Todavía sigo preguntándome por qué me apuñaló. Estoy segura que vino directamente a matarme, no le encuentro otra explicación, porque sólo se llevó mi celular", contó al citado medio.

Teme por su vida

Tras el hecho, logró levantarse y salir de su casa para pedir ayuda, siendo socorrida por vecinos, quienes llamaron a la ambulancia. "Pensé que me moría entonces le dije a mis vecinos que había sido el chico que vive al lado de mi casa", recordó.

Con la información entregada por la víctima, el autor del ataque fue detenido por la policía y fue internado en un instituto de menores, sin embargo, el próximo 30 de marzo recuperará la libertad, lo que ha despertado el temor de Andrea.

Hace ocho días, la mujer fue dada de alta y aún no se recupera del trauma vivido: "Cuando entré (a mi casa), empecé a temblar y a llorar. Todavía hay manchas de sangre".

"Me mudé a la casa de mi pareja, porque necesito atención hasta para ir al baño. Me cambió la vida de un momento para otro. Los médicos me aplicaron morfina por los dolores y todos coinciden en que estoy viva de milagro", relató.