Tuvo un mal presentimiento: Joven repartidora salva a adulta mayor tras notar que no recogía su correo hace días

Kayla Berridge se encontraba trabajando como lo hacía recurrentemente y jamás pensó que terminaría siendo clave para salvar la vida de una adulta mayor en el pueblo de Newmarket, en New Hampshire, Estados Unidos.

El episodio ocurrió el pasado 27 de enero, cuando la joven -que se dedica a entregar cartas y postales en dicha localidad- se percató de que se acumulaban las entregas en el buzón de una vivienda, informó Caracol.

Y es que en el domicilio vivía una adulta mayor de 80 años, a quien Kayla no veía hace días, lo que le generó un mal presentimiento, ya que algo podría haberle ocurrido.

La heroica acción de la joven

Por este motivo, la joven optó por contactarse con las autoridades para que revisaran la casa de la mujer y corroborar si efectivamente estaba adentro o si había tenido un problema de salud.

La policía se hizo presente en el lugar, entró a la vivienda y descubrió que efectivamente la adulta mayor estaba en problemas, puesto que la hallaron atrapada bajo unos cuadros.

Por ahora, se cree que la afectada habría estado limpiando al interior del hogar, cuando repentinamente cayó al piso, y al intentar apoyarse sobre la cama, pasó a llevar los objetos que se le vinieron encima.

Le diagnosticaron hipotermia y deshidratación

A raíz de esta situación, la mujer fue trasladada de urgencia hasta un recinto hospitalario, donde fue diagnosticada con hipotermia y deshidratación.

En medio del incidente, la repartidora señaló que era la primera vez que vivía algo así, pero se sintió orgullosa, ya que su instinto provocó que la mujer pudiera seguir con vida.

"No la había visto en mucho tiempo y noté que su correo no estaba siendo recogido, así que me preocupé un poco", manifestó la joven.

De acuerdo a lo anterior, dejó en claro que "Newmarket es una gran pequeña ciudad. Aquí todos se cubren las espaldas. Estoy muy feliz de haber ayudado".