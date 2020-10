Joan Pons, el enfermero español que es parte de las pruebas de la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca, anunció que se contagió de coronavirus.

"¡El momento de la verdad ha llegado! Después de casi cuatro meses dando negativos, ayer he dado positivo. Me levanté con un poco de congestión nasal y un poco de dolor de cabeza. Llamé al teléfono de Oxford, me dijeron que me hiciera una PCR, un hisopado, por si acaso, y me quedara en casa", dijo a través de un video publicado el jueves en Twitter.

🎤 Perdido en mi habitación sin saber que hacer 🎼

Espero que la vacuna me ayude a ganar la batalla al #COVID19.

De momento me encuentro bien. 👍🏼 pic.twitter.com/0S1zkfFfiE — #HelloMyNameIsJoan 💙 (@RoaringNurse) October 8, 2020

Tras realizarse las pruebas Pons confirmó su positivo por coronavirus. "Eso quiere decir que el virus me está intentando atacar y ahora falta ver, pues ojalá, que la vacuna empiece a actuar y pueda terminar con el virus antes de que me entre en la sangre", dijo.

Probar eficacia de la vacuna

La noticia de que Pons se haya infectado de Covid-19 puede sonar desalentadora, pero lo que en realidad significa es que se podrá probar la eficacia de la vacuna.

La finalidad de la vacuna no es que las personas no se contagien, sino que al ser contagiados esta tenga la capacidad de destruir el virus antes de que entre en el torrente sanguíneo.

"Eso es la diferencia entre vacunarse o no. La vacuna no me protege de que el virus entre, sino que me protege de que el virus pueda pasar de mi pulmón a la sangre", explicó el enfermo que trabaja en el Servicio de Salud de Inglaterra.

Pons, como todos quienes participan de las pruebas, no sabe si se le inyectó la vacuna o el placebo para el grupo de control de los estudios, pero espera que de tener la vacuna en su cuerpo esta pueda demostrar su efectividad.

De momento a pesar de ser positivo a la enfermedad, Joans Pons, asegura sentirse bien y con buen ánimo. "De momento estoy bien, no tengo ningún síntoma, ya os iré contando. Ahora sí estoy aquí, como Mecano cantaba, encerrado en mi habitación sin saber qué hacer", finalizó su relato.

Ver cobertura completa