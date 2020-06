¿Qué pasó?

Hace unas semanas comenzaron los ensayos clínicos, con la participación de más de 10.000 voluntarios, de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford de Inglaterra.

Entre los voluntarios se encuentra el enfermero español Joan Pons, quien detalló cómo ha sido su experiencia probando el fármaco, el cual se espera se pueda probar su efectividad antes de fin de año.

¿Qué dijo el voluntario?

“De momento nadie tiene ningún efecto secundario. Me hago pruebas anticovid cada semana, en la nariz y en la garganta. La primera me la hice el viernes y hoy he tenido los primeros resultados y he dado negativo”, explicó el profesional de la salud, según informa Antena 3.

Pons, además, señaló para cuándo se podría comprobar la efectividad, indicando que “(los expertos) creen que a finales de agosto tendrán suficientes datos para decir si la vacuna es efectiva o no. Para Navidad será la mejor noticia que podríamos tener en todo el mundo”, añadió.

Encargo de dosis de la vacuna

La vacuna de la Universidad de Oxford es una de las que más avances presenta de todos los medicamentos contra el COVID-19 que se desarrollan en el planeta. Por esto es que el gobierno de Italia ya encargó 400 millones de dosis, cuando estén listas, a la compañía farmacéutica Astrazeneca que trabaja en conjunto con la universidad inglesa.

El ministro de salud italiano, Roberto Speranza, indicó que las dosis de la vacuna serán “destinadas a toda la población europea”.

