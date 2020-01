Embajador del Reino Unido en Irán niega haber participado en manifestaciones tras ser detenido

¿Qué pasó?

El embajador británico en Irán, Rob Macaire, que según Londres fue detenido brevemente el sábado, negó este domingo que hubiera participado en manifestaciones contra las autoridades iraníes, tal y como publicaron algunos medios.

¿Qué dijo el embajador?

"Confirmo que no he participado en ninguna manifestación", dijo Macaire en la red social Twitter. "Fui a un acto presentado como una vigilia en memoria de las víctimas de la tragedia del avión de Ukraine International Airlines, derribado el miércoles cerca de Teherán", dijo.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting. — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

La República Islámica reconoció el sábado su responsabilidad en esta catástrofe en la que perecieron 176 personas y que provocó una ola de indignación en Irán. Las autoridades habían negado que el accidente se debiera al disparo involuntario de un misil, como adelantó el gobierno canadiense, hasta que terminaron reconociéndolo.

"Es normal querer rendir homenaje (...) y ciertas víctimas eran británicas", dijo Macaire.

"Me fui del lugar cinco minutos después, cuando algunas personas comenzaron a corear consignas" contra las autoridades, agregó el embajador.

Declaraciones desde el Reino Unido

El sábado, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, anunció sin dar muchos detalles que Macaire había sido detenido brevemente.

"El arresto de nuestro embajador en Teherán sin fundamentos ni explicaciones es una violación flagrante de las leyes internacionales", dijo.

Foreign Secretary @DominicRaab calls brief detention of @HMATehran a “flagrant violation of international law.” Full statement: https://t.co/bcx5dYInUb — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) January 11, 2020

Según el diario Daily Mail, el embajador habría sido detenido por haber "envalentonado" a los manifestantes que expresaban su cólera contra las autoridades tras la catástrofe del avión.

Las autoridades iraníes no se han pronunciado sobre este incidente.