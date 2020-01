Irán reconoce haber derribado avión ucraniano por "error humano"

Irán reconoció haber derribado por un "error humano" el avión de Ukraine International Airlines, en el que perdieron la vida 176 personas tras estrellarse en las cercanías de Teherán.

El canciller iraní, Javad Zarif, se refirió el hecho a través de Twitter indicando que la aeronave fue derribada por un "error humano en el momento de la crisis causada por el aventurismo de Estados Unidos condujo al desastre".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

