¿Cómo inscribirse en la Reforest Running by Mega? Corredores recibirán poleras capaces de "limpiar el aire"

23 en. 2026 - 14:40 hrs.

Megamedia da un nuevo e importante paso en su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del planeta. Esta vez, el conglomerado de medios llega a la Región de Valparaíso con la Reforest Running by Mega, un evento que promete marcar un antes y un después en las competencias deportivas del país.

La corrida, que se realizará en Viña del Mar, se ha convertido en el primer evento deportivo a nivel nacional en utilizar una innovadora tecnología en su indumentaria oficial, transformando a los deportistas en agentes activos de cambio.

¿Cómo funcionan las poleras que limpian el aire?

La gran novedad de esta edición radica en la polera oficial del evento. Esta prenda cuenta con la aplicación de un aditivo nanotecnológico desarrollado por PHOTIO, una solución científica de vanguardia.

El mecanismo funciona de manera similar a la fotosíntesis: el aditivo reacciona al contacto con la luz, activando un proceso de descontaminación que permite degradar los gases de efecto invernadero y otros contaminantes presentes en la atmósfera.

De esta forma, cada participante no solo estará corriendo por su bienestar personal, sino que, por el simple hecho de vestir la camiseta, estará purificando el aire durante su trayecto.

Distancias e inscripciones

Si bien la innovación tecnológica es el eje central de esta versión, la Reforest Running mantiene intacta su esencia: fomentar la vida sana, el bienestar y, sobre todo, la reforestación de la ciudad.

El evento está diseñado para toda la familia y corredores de distintos niveles, ofreciendo circuitos de:

3K (Recreativa)

5K

10K (Competitiva)

Con esta iniciativa, Megamedia consolida una plataforma donde el deporte se cruza con la ciencia aplicada al día a día, demostrando que pequeñas acciones pueden generar grandes impactos ambientales positivos.

¿Dónde inscribirse?

Para quienes deseen ser parte de esta experiencia única y "correr por el planeta", las inscripciones ya se encuentran disponibles a través del sistema Passline.com, donde también se puede encontrar el detalle de las bases y horarios de la competencia.