"Esperamos sanciones ejemplificadoras": Presidente de la FIFA por hechos de violencia entre hinchas de la "U" e Independiente

21 ag. 2025 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Si faltaba una reacción sobre los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en Argentina, que obligaron a cancelar el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, era la del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Y el timonel del ente rector del fútbol mundial no tardó en repudiar el bochorno donde fanáticos de ambas escuadras se enfrentaron en una batalla campal, resultando con varios hinchas de la "U" heridos y un centenar de detenidos.

"Esperamos sanciones ejemplificadoras"

"Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires", publicó en una historia en su cuenta de Instagram.

"La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo", añadió en la red social.

Por último, Infantino cerró con un claro pedido: "Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos".

