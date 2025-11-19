BancoEstado sortea 10 viajes por Chile para dos personas: Así es cómo puedes participar

19 nov. 2025 - 13:00 hrs.

Con motivo de su aniversario, BancoEstado ha lanzado una promoción que ofrece a sus clientes la oportunidad de ganar viajes por Chile, equipos tecnológicos de última generación y gift cards de establecimientos reconocidos.

En total, la entidad bancaria sorteará diez viajes por Chile para dos personas dentro de un portafolio de 40 premios. Los ganadores serán anunciados el 12 de enero de 2026.

Requisitos para participar en el sorteo

Para optar a los viajes y premios ofrecidos por BancoEstado, primero debes cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos personales:

Ser cliente de BancoEstado con cédula de identidad vigente

Ser persona natural con o sin giro comercial

Ser mayor de 18 años

Requisitos de productos bancarios:

Haber contratado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 una o más Tarjetas de Crédito Visa (SMART, SMART+ o Platinum Convenio) o una Cuenta Corriente Digital

Requisitos de inscripción y participación:

Haberse registrado en el formulario de participación entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025

Haber seleccionado los premios específicos por los cuales desea participar

Requisitos de transacciones:

Haber realizado al menos una compra con Tarjeta de Crédito o Débito Visa por un valor igual o superior a $5.000 (o USD 5 en transacciones internacionales) entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025

La tarjeta debe estar activa, al día en sus pagos y vigente al momento del sorteo

Así puedes participar

Sigue estos sencillos pasos para inscribirte en el sorteo:

Ingresa al sitio web de BancoEstado y accede al formulario de participación disponible en la plataforma digital de la institución (pinchando aquí). Completa tu registro con los datos solicitados durante el período permitido (1 de octubre al 31 de diciembre de 2025) en el sistema del sorteo. Selecciona los premios por los cuales deseas participar. Tienes la opción de elegir una o más categorías según tus preferencias. Proporciona tu información de contacto actualizada para que BancoEstado pueda comunicarse contigo en caso de resultar ganador. Realiza compra de bienes y servicios con tu Tarjeta de Crédito o Débito Visa por valores iguales o superiores a $5.000 (o USD 5 en compras internacionales) durante el período establecido.

Desde el banco explican que por cada compra que realices igual o superior a los montos establecidos, recibirás una opción adicional para participar en los sorteos. Por lo que, a mayor número de transacciones, mayores serán tus posibilidades de resultar ganador.

¿En qué consiste el premio de viajes por Chile?

El premio de viajes consiste en una Gift Card Bigbox con un valor de $1.500.000. Una vez activada, podrá ser utilizada para la compra de viajes y experiencias disponibles en el catálogo vigente de Bigbox Chile. La Gift Card tendrá una vigencia de 400 días desde la fecha de emisión.

Para conocer las condiciones específicas asociadas a la Gift Card Bigbox, consulta el sitio web oficial de Bigbox (pincha aquí).

