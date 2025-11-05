¿Cuál es el valor de la bencina este miércoles 5 de noviembre?

05 nov. 2025 - 07:30 hrs.

La semana pasada, la bencina registró una fuerte baja en su precio, de acuerdo al Informe Semanal de Precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que entró en vigencia el jueves 30 de octubre. Se espera que el jueves de esta semana no ocurra una modificación en sus valores.

Según el reporte, las bencinas de 93 y 97 octanos experimentaron una considerable disminución de $26,9 y $26,8 pesos por litro. También se registró una baja significativa de $20,5 por litro en el diésel.

¿Cuál es el valor de la bencina este miércoles?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los siguientes valores promedios de la bencina y de los combustibles en la Región Metropolitana para este miércoles 5 de noviembre:

Gasolina 93 : $1.202 por litro.

: $1.202 por litro. Gasolina 97 : $1.283 por litro.

: $1.283 por litro. Gasolina 95 : $1.242 por litro.

: $1.242 por litro. Kerosene (parafina) : $1.054 por litro.

: $1.054 por litro. Diésel : $981 por litro.

: $981 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $604 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor está programado para el jueves 20 de noviembre.

