Bencinas registran fuerte caída en su precio: Estos son sus valores este jueves 30 de octubre

30 oct. 2025 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para este jueves 30 de octubre, en el que destacó una importante baja en el precio de la bencina y en los combustibles.

¿Cuáles bajaron de precio?

De acuerdo al reporte, las bencinas de 93 y 97 octanos experimentaron una considerable disminución de $26,9 y $26,8 pesos por litro. También se registró una baja significativa de $20,5 por litro en el diésel.

¿Cómo quedaron los precios este jueves 30 de octubre?

De acuerdo a Enap, las variaciones para esta semana son las siguientes:

Gasolina 93 octanos : -$26,9 por litro.

: -$26,9 por litro. Gasolina 97 octanos : -$26,8 por litro.

: -$26,8 por litro. Kerosene (parafina) : +$0,2 por litro.

: +$0,2 por litro. Diésel : -$20,5 por litro.

: -$20,5 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los valores promedios de los combustibles en la Región Metropolitana. Este jueves serían los siguientes:

Gasolina 93 : $1.201 por litro.

: $1.201 por litro. Gasolina 97 : $1.281 por litro.

: $1.281 por litro. Gasolina 95 : $1.266 por litro.

: $1.266 por litro. Kerosene (parafina) : $1.055 por litro.

: $1.055 por litro. Diésel : $965 por litro.

: $965 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $641 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor de estos combustibles está programado para el jueves 20 de noviembre.

Todo sobre Precio bencina