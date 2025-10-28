¿Cuál es el valor de la bencina este martes 28 de octubre?

28 oct. 2025 - 07:30 hrs.

La bencina sigue sin presentar variaciones en su precio, de acuerdo al Informe Semanal de Precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que entró en vigencia a partir del jueves 23 de octubre. Sin embargo, se espera que este jueves ocurra una modificación en sus valores.

Según el reporte, el único combustible que experimentó una disminución significativa de su precio fue el kerosene (parafina), con una baja de $18,3 por litro.

¿Cuál es el valor de la bencina este martes?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los siguientes valores promedios de los combustibles en la Región Metropolitana para este martes 28 de octubre:

Gasolina 93 : $1.227 por litro.

: $1.227 por litro. Gasolina 97 : $1.308 por litro.

: $1.308 por litro. Gasolina 95 : $1.266 por litro.

: $1.266 por litro. Kerosene (parafina) : $1.055 por litro.

: $1.055 por litro. Diésel : $985 por litro.

: $985 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $607 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor de estos combustibles está programado para el jueves 30 de octubre.

