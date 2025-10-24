¿Cuál es el valor de la bencina este viernes 24 de octubre?

24 oct. 2025 - 07:00 hrs.

El miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios que entró en vigencia a partir del jueves 23 de octubre. En esta ocasión, ENAP informó que el único combustible que experimentó una disminución significativa de su precio fue el kerosene (parafina), con una baja de $18,3 por litro.

Por otro lado, las bencinas, el diésel y el GLP de uso vehicular no sufrieron variaciones.

¿Cuál es el valor de la bencina este viernes?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los siguientes valores promedios de los combustibles en la Región Metropolitana:

Gasolina 93 : $1.227 por litro.

: $1.227 por litro. Gasolina 97 : $1.308 por litro.

: $1.308 por litro. Gasolina 95 : $1.266 por litro.

: $1.266 por litro. Kerosene (parafina) : $1.058 por litro.

: $1.058 por litro. Diésel : $985 por litro.

: $985 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $607 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los valores de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor de estos combustibles está programado para el jueves 30 de octubre.

