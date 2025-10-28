Bencinera regala 90 años de combustible gratis: Conoce cómo puedes participar por el premio que será heredable
¿Qué pasó?
El precio de los combustibles es algo que desde hace varios años impacta fuertemente el bolsillo de las familias del país. Afortunadamente, una bencinera nacional busca aliviar esta gran carga económica con un inédito premio de 90 años de combustible gratis.
Bencinera ofrece 90 años de combustible gratis
Copec califica este "reconocimiento a la lealtad" de sus clientes como "el premio más simbólico de nuestra historia", ya que con esto buscan celebrar sus 90 años de historia.
Pero eso no es todo, ya que además de este gran premio final, que será heredable, las estaciones de servicio del Grupo Angelini ofrecerán otros múltiples premios cada semana hasta el próximo domingo 30 de noviembre.
Entre estos, se encuentran viajes, experiencias, entradas a eventos, comidas y bebidas gratis, giftcards de puntos Full Copec y otras con hasta 80 cargas gratis de combustible de $50.000.
¿Cómo puedo participar?
Para participar por los 90 años de combustible gratis o los demás premios que se están entregando cada semana hasta fines de noviembre, simplemente debes comprar en Copec, Pronto o comercios asociados.
Cada compra te da oportunidades de ganar según la modalidad de pago que uses:
- x4 pagando con App Copec, App Copec Empresas o Copec Pay.
- x2 dictando tu RUT Full Copec.
- x1 enviando una foto de tu boleta a boletas@90copec.cl si no eres Full Copec.
Puedes revisar las bases de este concurso de aniversario y los ganadores de cada semana en www.90copec.cl (pincha aquí).
