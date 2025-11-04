Descuentos en bencina: Ahorra hasta $300 por litro durante noviembre

04 nov. 2025 - 07:30 hrs.

Noviembre llega con múltiples descuentos en combustibles, disponibles mediante apps y medios de pagos asociados con algunas rebajas que aplican en días específicos de la semana o en eventos especiales, como la primera compra, beneficios para conductores y cumpleaños.

Eso sí, los principales requisitos son ser cliente bancario o usuario de aplicaciones asociadas al descuento que se promociona.

Estos son los descuentos vigentes en bencina

A continuación, revisa todas las promociones disponibles en noviembre y sus respectivos descuentos:

Lunes

Copec : (App Copec + Cencosud Scotiabank) $100 de descuento por litro pagando con tarjetas Cencosud Scotiabank.

: (App Copec + Cencosud Scotiabank) $100 de descuento por litro pagando con tarjetas Cencosud Scotiabank. Aramco: obtén $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio en estaciones adheridas (tope $10.000 mes). App Aramco Estaciones: $200 por litro (tope $15.000 mes).

Martes

Copec: (App Copec + Banco Internacional) $100 de descuento por litro pagando con tarjetas MasterCard Clásica, Gold y Black de Banco Internacional.

(App Copec + Banco Internacional) $100 de descuento por litro pagando con tarjetas MasterCard Clásica, Gold y Black de Banco Internacional. Shell: Micopiloto (Tarjeta Lider BCI) $100 de descuento por litro (tope $4.000 por transacción, máximo 2 cargas mensuales).

Micopiloto (Tarjeta Lider BCI) $100 de descuento por litro (tope $4.000 por transacción, máximo 2 cargas mensuales). Aramco: $50 de descuento por litro pagando con tarjeta física prepago Mercado Pago (tope $5.000).

Miércoles

Copec: (App Copec + Scotiabank) $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Visa Scotiabank.

(App Copec + Scotiabank) $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Visa Scotiabank. Shell: Micopiloto (Clientes WOM) $50 de descuento por litro (máximo 2 cargas al mes, 36 litros por carga).

Micopiloto (Clientes WOM) $50 de descuento por litro (máximo 2 cargas al mes, 36 litros por carga). Shell: Micopiloto (Código MIDCTO) $15 de descuento por litro (tope 70 litros, una carga diaria).

Micopiloto (Código MIDCTO) $15 de descuento por litro (tope 70 litros, una carga diaria). Aramco: Banco Ripley Plus: $100 por litro - Silver: $125 por litro - Gold: $150 por litro (Tope $8.000 mes).

Jueves

Copec: (App Copec + Banco BCI) $100 de descuento por litro (equivalente a 7% cashback). Requiere activar compra en BciPlus.

(App Copec + Banco BCI) $100 de descuento por litro (equivalente a 7% cashback). Requiere activar compra en BciPlus. Aramco: Tarjeta ABC $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC (tope $10.000 al mes). App Aramco Estaciones: $200 por litro.

Viernes

Shell: Micopiloto (Tenpo) devolución entre $50 y $300 por litro (tope $4.000/día, máximo 2 cargas mensuales).

Micopiloto (Tenpo) devolución entre $50 y $300 por litro (tope $4.000/día, máximo 2 cargas mensuales). Aramco: Aramco Estaciones (Tenpo) $50 a $300 por litro (tope $4.000 por viernes, máximo 2 transacciones al mes, compra mínima $5.000).

Sábado

Aramco: $150 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay Visa (tope $10.000).

Domingo

Copec: (App Copec + Mastercard) $50 de descuento por litro.

(App Copec + Mastercard) $50 de descuento por litro. Shell: Micopiloto (Banco Bice) $100 por litro (tope $5.000 al mes).

Micopiloto (Banco Bice) $100 por litro (tope $5.000 al mes). Aramco: $150 por litro pagando con tarjeta Spin Visa (tope $10.000 mes).

Eventos especiales o todos los días

Shell: Primera compra (Micopiloto) $50 por litro en los primeros 70 litros con cualquier medio de pago.

Primera compra (Micopiloto) $50 por litro en los primeros 70 litros con cualquier medio de pago. Shell: Conductores Cabify (Micopiloto) hasta $200 por litro (máximo 6 cargas al mes de 40 litros cada una).

Conductores Cabify (Micopiloto) hasta $200 por litro (máximo 6 cargas al mes de 40 litros cada una). Shell: Cumpleaños (Micopiloto) $50 por litro el día del cumpleaños y 6 días posteriores (máximo 70 litros, una carga).

Cumpleaños (Micopiloto) $50 por litro el día del cumpleaños y 6 días posteriores (máximo 70 litros, una carga). Copec Pay (todos los días): $10 de descuento por litro de combustible al pagar con Copec Pay.

(todos los días): $10 de descuento por litro de combustible al pagar con Copec Pay. Petrobras y Aramco (Uber conductores - todos los días): Obtienen descuentos de acuerdo a su nivel en la aplicación. Azul: $10, Oro: $15, Platino: $20 y Diamante: $100

(Uber conductores - todos los días): Obtienen descuentos de acuerdo a su nivel en la aplicación. Azul: $10, Oro: $15, Platino: $20 y Diamante: $100 Copec (conductores DiDi - todos los días): Cada día hay $15 de descuento por litro para los socios conductores de DiDi.

¿Quieres saber el costo de la bencina?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía, informa diariamente los valores promedio de los combustibles en todas las regiones del país.

Revisa aquí el precio según tu región.

