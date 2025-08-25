Subsidio de Arriendo: ¿Hasta cuándo hay plazo para tener el ahorro mínimo? 

25 ag. 2025 - 11:00 hrs.

Durante las próximas semanas comenzará un nuevo periodo de postulaciones al Subsidio de Arriendo, beneficio del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que permite que las familias puedan cubrir parte del valor del arriendo de una propiedad.

El Subsidio de Arriendo otorga un monto total de 170 UF, que se pueden utilizar por un máximo de 8 años. Dicho monto se le entrega a la familia beneficiaria mediante un aporte mensual que puede alcanzar las 4,2 UF o hasta 4,9 UF en ciertas regiones.

¿Cuál es plazo para tener el ahorro mínimo exigido?

Las postulaciones al Subsidio de Arriendo se llevarán a cabo entre el 7 de octubre y el 14 de noviembre de este año y uno de los requisitos centrales para postular es acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($157.259 aproximadamente) en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Para poder postular, el monto de 4 UF debe depositarse, a más tardar, el 30 de septiembre de 2025 en la cuenta de ahorro para la vivienda.

La cuenta debe tener una antigüedad mínima de un mes al momento de postular y estar a nombre del postulante, su cónyuge o conviviente civil. Por lo tanto, quienes aún no tengan esta cuenta, tienen plazo hasta el viernes 5 de septiembre para abrirla y poder ser parte de la nueva convocatoria del Subsidio de Arriendo.

¿Cuáles son los otros requisitos del Subsidio de Arriendo?

Además del ahorro, las personas que deseen postular al Subsidio de Arriendo deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

Tener al menos 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de postulantes extranjeros, presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular junto a al menos un integrante del núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente no formalizado o hijo). Quienes tengan más de 60 años al momento de postular pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF (entre $275 mil y $982 mil).

