Subsidio de arriendo: Esta es la fecha para postular

15 ag. 2025 - 19:00 hrs.

A través del Subsidio de Arriendo, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), las personas pueden acceder a un pago mensual por el alquiler de una propiedad, ya sea casa o departamento.

Este aporte beneficia a familias por un máximo de ocho años, siempre y cuando cumplan con los requisitos para aplicar al subsidio.

El beneficio entrega un monto de 4,2 Unidades de Fomento (UF) mensuales, es decir, casi $165 mil pesos (según el valor de la UF en agosto de 2025).

¿Cuándo se puede postular al Subsidio de Arriendo?

Pese a que la última postulación al Subsidio de Arriendo concluyó el 28 de junio de 2024, desde el Minvu anunciaron que pronto se abrirá una nueva convocatoria.

Entre el martes 7 de octubre y el viernes 14 de noviembre de este 2025 se podrá postular al subsidio y la solicitud podrá realizarse de las siguientes dos maneras:

Las personas con ahorros depositados en instituciones con convenio con el Minvu (BancoEstado, Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes) podrán postular en el sitio web del Minvu, para lo cual necesitan Clave Única. La información ingresada al sistema será válida para todos los efectos de la postulación y selección.

Las personas que no puedan postular por Internet, podrán hacerlo presencialmente en las oficinas de los Serviu de sus regiones (consulta aquí su dirección, horario de atención y contacto telefónico).

De todo el país, las tres regiones donde mayoritariamente se repartirán los 6.000 subsidios disponibles son la Metropolitana (1.415 familias beneficiadas), Biobío (750) y La Araucanía (669).

Todo sobre Subsidio arriendo