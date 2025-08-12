Subsidio de arriendo: ¿De cuánto es el plazo máximo para usarlo?

12 ag. 2025 - 09:00 hrs.

El Subsidio de Arriendo es un aporte monetario temporal, el cual está destinado a las familias que se encuentren arrendando una vivienda, cubriendo así una parte del monto de la renta mensual que se extiende por cierto periodo de tiempo.

El total del Subsidio son 170 UF, y se entrega con un tope de 4,2 UF por mes, extensible a 4,9 en las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Aysén; Magallanes y Metropolitana.

¿Cuánto es el plazo máximo para usar el Subsidio de Arriendo?

Así las cosas, este monto también tiene un plazo para ser utilizado por los beneficiarios, el cual se extiende hasta ocho años, ya sea de manera continua o discontinua.

Además, para acceder al subsidio también se deben cumplir ciertos requisitos, los cuales son:

Ser mayor de 18 años y contar con cédula nacional de identidad vigente. En el caso de extranjeros, deben presentar cédula de identidad para extranjeros/as vigente.

Las personas menores de 60 años deben postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo/a.

Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.

Pertenecer al 70% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Tener un ahorro mínimo de 4 UF ($156.575) en una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 UF y 25 UF ($274.005 y $978.590). Si el grupo familiar es de tres personas o más el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($313.149).

En esta misma línea, las y los integrantes del grupo familiar con el que se postula no pueden ser dueños/as de una vivienda, ni tampoco pueden ser postulantes o beneficiarios/as de un subsidio habitacional (excepto del subsidio clase media de compra o construcción de la vivienda).

Finalmente, cabe recordar que el Minvu anunció que el llamado nacional de postulación al Subsidio de Arriendo 2025 se llevará a cabo entre el 7 de octubre y el 14 de noviembre.

