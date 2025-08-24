Los requisitos para cobrar el Bono Bodas de Plata y las instituciones que lo pagan

24 ag. 2025 - 21:00 hrs.

Quienes cumplen 25 años de casado pueden recibir una retribución económica por tener tanto tiempo unidos en matrimonio. Se trata del Bono Bodas de Plata, beneficio que alcanza los $25.000 a quienes cumplan con ciertos requisitos.

Hay que destacar que este beneficio es otorgado por las siguientes cajas de compensación: Caja Los Héroes, Caja 18 y La Araucana, y son estas las que definen los criterios para entregar los montos asociados a este beneficio.

Requisitos

Caja 18

Para cobrar el beneficio en la Caja 18 se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con mínimo 12 meses de afiliación continuos.

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.

Fotocopia de C.I. vigente del afiliado(a).

En tanto, el plazo para cobrar este beneficio es de hasta 120 días (corridos) desde la fecha de ocurrencia del evento, es decir, el 25º aniversario de bodas.

La Araucana

Para cobrar el beneficio en La Araucana se debe cumplir con los siguientes requisitos:

El pensionado debe encontrarse vigente al momento del hecho causante del beneficio y del cobro de este.

Presentar certificado de matrimonio civil.

Presentar cédula de identidad de pensionado afiliado.

Junto a lo anterior, destacan tres puntos importantes a considerar al momento de cobrar el bono:

El afiliado tiene como plazo el año calendario para cobrarlo hasta el 31 de diciembre de 2025, y este puede ser cobrado en todas las sucursales de La Araucana.

Caja de Compensación Los Héroes

En este caso, los documentos exigidos son los siguientes:

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite 25 años de casados

Solicitud de Autorización y Pago de Prestación, firmado por pensionado.

Presentar cédula de identidad del afiliado y cónyuge.

El plazo es de hasta 120 días desde el evento

