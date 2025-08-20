Pago por años cotizados: Así cambiarán los requisitos para mujeres

20 ag. 2025 - 10:00 hrs.

El pago por años cotizados, es uno de los beneficios que trae la Reforma a las Pensiones, que consiste en entregar un aporte para incrementar las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados del país.

Este aporte se entrega en Unidades de Fomento (UF) y es adicional a la pensión que recibe la persona jubilada, ya sea esta por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros.

En cuanto a los requisitos para recibir este monto extra, que se comenzará a entregar en 2026, está tener 65 años o más y haber cotizado durante los años que la persona se mantuvo en ejercicio de sus labores.

En el caso de los hombres, deben haber cotizado al menos 240 meses, o sea, 20 años. Mientras que por el lado de las mujeres, deben haberlo hecho, mínimo, por 120 meses, es decir, 10 años.

¿Qué cambios tendrán los requisitos para las mujeres?

Sin embargo, este último requisito tendrá un cambio para las mujeres, ya que desde ChileAtiende dieron a conocer que tendrá cambios que se irán aplicando con el tiempo.

La nueva condición indica que los años de cotización para las mujeres irán aumentando de manera gradual. Es decir, para las mujeres que comiencen a recibir su pensión desde 2028, los años de cotización requeridos irán aumentando, hasta que en 2035, deberán tener como mínimo 15 años cotizados.

¿Cuánto es el pago por años cotizados?

Según cifras oficiales, más de 900.000 afiliados a las AFP y compañías de seguro serán compensados con un monto que variará de acuerdo al tiempo que cotizaron a lo largo de toda su vida laboral.

El monto será de 0,1 UF por cada año cotizado, con un máximo de 25 años de cotizaciones (se podrán acumular hasta 2,5 UF). Sus destinatarios serán hombres y mujeres del sistema previsional, pero para cada sexo aplica un requisito distinto.

Todo sobre Beneficio Pensionado