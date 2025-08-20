Pago a cuidadores de personas con discapacidad: Estos son los requisitos para acceder al beneficio

20 ag. 2025 - 09:00 hrs.

Un beneficio al que pueden acceder los cuidadores de personas con dependencia corresponde al programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad (estipendio), el cual está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El programa entrega un apoyo económico mensual a quienes cuidan a personas en situación de dependencia, con un pago mensual que se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS) mediante depósito bancario.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad, la persona con dependencia (el causante) debe cumplir los siguientes requisitos simultáneos:

Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (CESFAM, CECOF, posta rural u otro).

Tener un cuidador o cuidadora que no reciba remuneración por sus servicios.

No encontrarse institucionalizada en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o en otra institución de larga estadía para personas menores de edad.

Para acceder al pago, el cuidador no debe efectuar ningún trámite, ya que la postulación la realiza el equipo médico del centro de atención primaria de salud de la persona con discapacidad

¿Cuál es el monto?

El programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad entrega un pago mensual máximo de $32.991 a las y los cuidadores. El monto se reajusta anualmente de acuerdo a la variación del IPC.

El dinero no es imponible ni constituye renta, y es compatible con cualquier otro beneficio que no tenga el mismo propósito, lo que permite que los cuidadores puedan recibirlo junto a otros apoyos sociales.

