¿Recibes alguno? Estos son los beneficios que aún deben entregarse en agosto

19 ag. 2025 - 11:00 hrs.

Ya estamos en la segunda mitad de agosto y aún queda una serie de ayudas económicas por entregar en el octavo mes del año, las cuales son otorgadas por el Estado No obstante, cada bono cuenta con diferentes requisitos para poder recibirlos .

Estos están destinados especialmente a trabajadores, familias y diferentes sectores de la sociedad y consisten en ayudas monetarias.

Todo sobre Bonos

¿Qué bonos se pagan la segunda mitad de agosto?

En esta segunda mitad de agosto se están entregando los pagos mensuales de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el beneficio que otorga montos de hasta $224.004.

Para recibir el aporte es necesario tener 65 años o más, no ser parte del 10% más rico de la población total del país, cumplir con el resto de los requisitos y efectuar la postulación correspondiente. Quienes sean beneficiarios de la PGU, pueden conocer la fecha de pago de agosto entrando aquí.

Subsidio Único Familiar

El Subsidio Único Familiar (SUF) lo reciben quienes sean parte del 60% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH), y no puedan proveer por sí solos (o en unión del grupo familiar) a la mantención y crianza del causante de esta asignación.

El monto del aporte es de $22.007 por carga familiar, pero en el caso de las personas con discapacidad aumenta a $44.014.

El SUF se solicita en la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona, llevando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos.

Subsidio Familiar Automático

Como su nombre lo indica, el Subsidio Familiar Automático se paga sin tener que postular, a los hogares que sean parte del 40% más vulnerable de la población y cumplan con otros requisitos.

Al igual que el SUF Tradicional, el pago es de $22.007 por carga familiar y aumenta a $44.014 por cada carga familiar que tenga una discapacidad debidamente acreditada. Para conocer si eres beneficiario del aporte, consulta aquí.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El viernes 29 de agosto se otorgarán los pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer, aporte que reciben las trabajadoras que tengan entre 25 y 59 años y que sean parte del 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Las postulaciones se pueden realizar en cualquier fecha del año a través del sitio web del Sence, donde se tiene que ingresar con Clave Única. Al solicitar el beneficio, la mujer debe escoger la forma de pago; y si quiere recibir pagos mensuales o el pago anual, que se entrega una vez al año.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

El Subsidio al Empleo Joven está dirigido a las y los trabajadores de 18 a 24 años, que se desempeñen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el RSH.

Las postulaciones se pueden realizar durante todo el año a través de Internet. Su pago será efectuado el viernes 29 de agosto, y según haya escogido el beneficiario al postular, es decir, a través de depósito en Cuenta RUT o cuenta bancaria; o pagos en efectivo en sucursales de Banco Estado.

Bono por Deber Asistencia Escolar

El Bono Asistencia Escolar es un beneficio económico que entrega $11.429 mensuales por niño o niña y está destinado a quienes tengan un porcentaje de asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

El beneficio lo obtienen familias que participen del programa Chile Seguridades y Oportunidades, que cuenten con integrantes que tengan entre 6 y 18 años.

Para recibir el bono no es necesario postular, ya que se otorga automáticamente en la medida que se cumpla con las condiciones. Conoce la fecha de pago aquí.

El Bono de Protección, popularmente conocido como Bono Dueña de Casa, corresponde a un aporte mensual que se paga por un periodo de 24 meses, es decir, dos años, a las familias y personas usuarias de los programas de Chile, Seguridades y Oportunidades.

Para acceder al Bono de Protección se debe cumplir únicamente con un requisito y no es necesario postular.

Este requisito es que la familia haya aceptado la invitación a participar en uno de los programas del Sistema Chile, Seguridades y Oportunidades (ya sea el de Familias, Abriendo Caminos, Calle o el de Vínculos).