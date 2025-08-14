Bono por Hijo: ¿Quiénes no pueden acceder al beneficio?

14 ag. 2025 - 07:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio económico que busca aumentar la pensión de mujeres de 65 años o más que hayan sido madres, biológicas o adoptivas, y se paga por cada hijo que haya nacido vivo o que haya sido adoptado.

El beneficio se paga en el momento que la mujer se pensiona, siempre y cuando, cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

¿Quiénes no pueden acceder al Bono por Hijo?

Las mujeres que no tienen derecho al Bono por Hijo son quienes:

Reciban una pensión proveniente de una ex caja de previsión social, Capredena o Dipreca.

Se hayan pensionado antes del 1 de julio de 2009.

¿Cuáles son los requisitos del Bono por Hijo?

Por el contrario, sí pueden obtener el Bono por Hijo las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tengan 65 años de edad o más.

Residan en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que la beneficiaria cumplió 20 años.

Hayan vivido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud de la bonificación.

El aporte lo pueden solicitar:

Madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009.

Madres titulares de una Pensión Garantizada Universal (PGU).

Madres que sin estar afiliadas a un régimen previsional reciben una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.

Las adultas mayores pueden consultar si les corresponde el pago del Bono por Hijo entrando al Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del IPS disponible en el sitio de ChileAtiende (clic aquí) e ingresando los datos solicitados.

Todo sobre Bono por hijo