Bono por Hijo: Así puedes consultar con tu RUT si te corresponde el beneficio

11 ag. 2025 - 11:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio económico destinado a mujeres de 65 años o más que cumplan con ciertos requisitos y que hayan sido madres, ya sea de hijos nacidos vivos o adoptados. En caso de hijos adoptados, este beneficio puede otorgarse tanto a la madre biológica como a la madre adoptiva.

Este bono busca aumentar el monto de la pensión de las beneficiarias, reconociendo el aporte de la maternidad en su vida laboral y previsional.

¿Cuáles son los requisitos?

Para obtener el Bono por Hijo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer, madre y tener 65 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite lo realice un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumpliste 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años antes de solicitar el bono.

También se debe cumplir con alguna de estas condiciones previsionales:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Si no estás afiliada a un sistema previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

Consulta con tu RUT si eres beneficiaria del Bono por Hijo

Para saber si calificas para recibir el Bono por Hijo, debes consultar en el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del Instituto de Previsión Social (IPS) a través del sitio web de ChileAtiende. Para eso, debes:

Entrar al sitio de ChileAtiende (clic aquí).

Anotar tu RUT y fecha de nacimiento y hacer clic en “Consultar”.

El sistema te indicará si cumples con los requisitos para postular. Si deseas solicitar el bono de inmediato, podrás ingresar con tu Clave Única y seguir los pasos indicados en el sitio hasta completar el trámite.

También podrás solicitar el Bono por Hijo presentando tu cédula de identidad de las siguientes formas: Mediante videollamada en la Sucursal Virtual de Chile Atiende, en una sucursal física de Chile Atiende (conócelas aquí), en una oficina de tu AFP, en la municipalidad de tu comuna o en tu compañía de seguros.

