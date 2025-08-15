Así puedes conocer si te corresponde el Bono de protección

15 ag. 2025 - 21:00 hrs.

El Bono de Protección, conocido más coloquialmente como Bono Dueña de Casa, es un beneficio no postulable que consiste en un aporte monetario mensual que reciben todas las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este bono se entrega en cuotas durante un periodo de dos años, y sus montos se dividen en tramos que dependen del mes en el que se encuentra la entrega del beneficio.

¿Cómo saber si te corresponde el Bono de Protección?

Así las cosas, los diferentes tramos en los cuales se divide el monto otorgado por el Bono de Protección son los siguientes:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $23.694 .

. Desde el mes 7 al mes 12: $18.033 .

. Desde el mes 13 al mes 18: $12.398 .

. Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del SUF).

Además, cabe destacar que para acceder al Bono de Protección no es necesario realizar ningún trámite, ya que se entrega automáticamente a quienes hayan aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

Para saber si el beneficio te corresponde, puedes acceder a la plataforma habilitada por ChileAtiende para consultar sobre beneficios pagados por el Instituto de Previsión Social (IPS), en la cual tendrás que ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

