Bono PAD: ¿Qué operaciones cubre este beneficio de Fonasa?
El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que permite a sus afiliados y cargas acceder a intervenciones quirúrgicas y procedimientos médicos a un precio fijo y conocido, por lo que entrega certeza sobre el valor total a pagar.
El Bono PAD incluye no solo la cirugía o procedimiento principal, sino también los días de cama, medicamentos, exámenes, insumos clínicos y atenciones postoperatorias.
A este bono se puede acceder exclusivamente en establecimientos privados en convenio con Fonasa, bajo la Modalidad Libre Elección (MLE), asegurando cobertura completa y sin cobros adicionales.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono PAD?
Para acceder al beneficio del Bono PAD, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Estar afiliado o ser carga de Fonasa en los tramos B, C o D.
- Tener un diagnóstico incluido dentro de las patologías PAD, certificado por un médico.
- Contar con una orden médica emitida por un profesional de la salud.
- Gestionar una hora de atención en un establecimiento privado en convenio con Fonasa.
- No presentar enfermedades que puedan poner en riesgo la salud durante el procedimiento.
¿Qué operaciones cubre el Bono PAD?
Para conocer todas las prestaciones que cubre el Bono PAD debes:
- Ingresa al buscador de Fonasa (presiona aquí)
- Allí debes presionar "bonos PAD" y te aparecerán las prestaciones disponibles por orden alfabético.
- También puedes buscar una intervención en específico en "busca aquí".
Al seleccionar una prestación en específico aparecerán las características del bono, los requisitos para acceder y los valores a pagar.
Además, para conocer los prestadores de salud donde se puede utilizar el Bono PAD debes ingresar aquí.
