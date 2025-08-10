Bono PAD: ¿Qué operaciones cubre este beneficio de Fonasa?

10 ag. 2025 - 10:00 hrs.

El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que permite a sus afiliados y cargas acceder a intervenciones quirúrgicas y procedimientos médicos a un precio fijo y conocido, por lo que entrega certeza sobre el valor total a pagar.

El Bono PAD incluye no solo la cirugía o procedimiento principal, sino también los días de cama, medicamentos, exámenes, insumos clínicos y atenciones postoperatorias.

A este bono se puede acceder exclusivamente en establecimientos privados en convenio con Fonasa, bajo la Modalidad Libre Elección (MLE), asegurando cobertura completa y sin cobros adicionales.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono PAD?

Para acceder al beneficio del Bono PAD, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Estar afiliado o ser carga de Fonasa en los tramos B, C o D.

Tener un diagnóstico incluido dentro de las patologías PAD, certificado por un médico.

Contar con una orden médica emitida por un profesional de la salud.

Gestionar una hora de atención en un establecimiento privado en convenio con Fonasa.

No presentar enfermedades que puedan poner en riesgo la salud durante el procedimiento.

¿Qué operaciones cubre el Bono PAD?

Para conocer todas las prestaciones que cubre el Bono PAD debes:

Ingresa al buscador de Fonasa (presiona aquí)

Allí debes presionar "bonos PAD" y te aparecerán las prestaciones disponibles por orden alfabético.

También puedes buscar una intervención en específico en "busca aquí".

Al seleccionar una prestación en específico aparecerán las características del bono, los requisitos para acceder y los valores a pagar.

Además, para conocer los prestadores de salud donde se puede utilizar el Bono PAD debes ingresar aquí.

