Guía de Fondas de Fiestas Patrias 2025: Revisa los mejores eventos para celebrar

Poco más de un mes quedan para las Fiestas Patrias 2025, pero las principales fondas del país ya se están armando para las celebraciones, las que nuevamente serán XL, puesto que se extenderán desde el jueves 18 al domingo 21 de septiembre.

Varios de los panoramas dieciocheros ya habilitaron una preventa de entradas, así que los que no quieren quedar fuera, la recomendación es conseguir su ticket pronto, aprovechando que están a un precio más bajo del que tendrán previo al inicio de los eventos.

Los festejos se realizarán en lugares emblemáticos de la Metropolitana, con artistas de renombre nacional e internacional. En regiones, las expectativas también son altas, algunas posicionándose entre los destinos fuera de Santiago más populares para pasar las fiestas.

Guía de fondas 2025: Los mejores panoramas para Fiestas Patrias

A continuación, conoce detalles de las principales fondas que se desarrollarán durante las Fiestas Patrias, de modo que puedas elegir el mejor panorama para disfrutar en familia o con amigos:

La Gran Fonda de Chile

Entre el 17 y el 21 de septiembre, el Parque O'Higgins nuevamente albergará a "La Gran Fonda de Chile", con grandes artistas confirmados como Amar Azul, Leo Rey, Los Vásquez, Zúmbale Primo, entre otros.

La preventa actual estará disponible hasta el 31 de agosto en Ticket Plus, con la entrada general a $11.500. Desde el 1 de septiembre subirá a $14.950, mientras que el valor en puerta será de $16.000.

Fiesta de La Pampilla

Si bien aún no se revela la cartelera, la Fiesta de La Pampilla en la región de Coquimbo este año promete, pues el Concejo Municipal aprobó un histórico presupuesto para su realización: $1.600 millones.

Del 17 al 20 de septiembre, los shows estelares se presentarán en dos grandes escenarios. En cuanto a los valores de las entradas, se fijaron en $2.000 por persona y $10.000 por vehículo, manteniendo el ticket liberado para menores de 10 años, adultos mayores de 60 años y personas en situación de discapacidad que acrediten con su credencial.

Fiesta Criolla Sporting

En el Espacio Sporting de Viña del Mar será la Fiesta Criolla Sporting, uno de los principales eventos en la región de Valparaíso que tendrá comida típica, música en vivo y juegos tradicionales entre el 17 y el 21 de septiembre. Más información en la cuenta de Instagram de los organizadores.

Semana de la Chilenidad

Denominada como "la fiesta familiar más linda de Chile", la Semana de la Chilenidad se celebrará entre el 17 y el 21 de septiembre en el Parque Padre Hurtado de La Reina. El grupo musical Entremares y el humorista Bombo Fica serán los números estelares.

Hasta el 31 de agosto, los interesados pueden comprar pases por uno, tres o los cinco días de festejo, desde $12.000 para el público general en Ticket Plus. Ya desde septiembre, las entradas estarán desde los $14.000.

Fonda Doña Florinda y Fonda Doña Rosa

En el Parque Deportivo La Araucana de La Florida se festejará la Fonda Doña Florinda, del 18 al 21 de septiembre. Los asistentes disfrutarán de la música de Chico Trujillo, Ráfaga, Américo, Santa Feria, Noche de Brujas, entre otros.

Incluido el cargo por servicio, las entradas están desde los $13.800 en Punto Ticket. A partir de septiembre, una vez que venzan las preventas, las generales alcanzarán los $19.550.

Por otro lado, un evento similar será la Fonda Doña Rosa, a celebrarse en el Hipódromo en Independencia, del 18 al 21 de septiembre. Tanto el valor de las entradas en Punto Ticket, como la cartelera de artistas, son los mismos que los anteriormente mencionados.

La Yein Fonda

Para este año, La Yein Fonda cambió de localidad: del 17 al 20 de septiembre, su oferta que mezcla cueca, cumbia y rock & roll se desarrollará en Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

La cartelera de artistas y los precios se revelarán en los próximos días; mientras tanto, los interesados pueden registrarse en el sitio web oficial para obtener un 20% de descuento en el valor de las entradas.

Fonda Fiebre del Memo

En la previa de las Fiestas Patrias, en el centro de eventos Munich Malloco en Peñaflor se realizará la Fonda Fiebre del Memo, a partir de las 11:00 horas del sábado 13 de septiembre.

Artistas como Amar Azul, Santa Feria, Agrupación Marilyn, Américo, Un Poco de Ruido y Shamanes Crew dirán presente en el emblemático evento, cuyo valor de las entradas de preventa es de $30.000 en Passline.

