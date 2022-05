Proyecto busca eliminar registro de deudas: ¿Quiénes serían los beneficiarios?

04 may. 2022 - 19:00 hrs.

Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que elimina el uso de datos de las deudas impagas antes del 30 de abril de 2022, con tal de apoyar a los deudores a encontrar arriendo y trabajo, por mencionar algunos ejemplos.

La iniciativa también prohibiría que los responsables de los registros o bancos de datos personales que manejan esta información, comuniquen los datos relativos a obligaciones que se hayan hecho exigibles antes de la mencionada fecha.

Eso sí, de implementarse, se beneficiaría a los deudores que cumplan un determinado requisito que estipula el proyecto. Por lo tanto, sus efectos no serían universales para toda la población deudora que está en Dicom.

¿Quiénes serían los beneficiarios del proyecto?

La iniciativa, que fue presentada por diputadas y diputados oficialistas, establece que sus potenciales beneficiarios serán aquellos titulares que tengan "un total de obligaciones impagas (...) sea inferior a $2.500.000 por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro".

El parlamentario Daniel Manoucheri (PS) declaró que esta medida permitirá "que la gente pueda tener una nueva oportunidad para acceder a créditos, trabajos".

Según declararon los congresistas autores de la medida, en ningún caso se pretende condonar las deudas impagas, sino que solo sacar de los registros de datos a las personas con deudas menores a $2,5 millones.

Las críticas hacia la eliminación de deudas

Tanto miembros de la comisión de Economía de la Cámara Baja, como las casas comerciales y bancos, criticaron las bases de este proyecto.

El diputado Joaquín Lavín expuso: "Lo que me preocupa es el verbo 'eliminar'. Una cosa es que no se puedan comunicar los registros (de las deudas contraídas antes del 30 de abril) y otra es que se eliminen. Si se eliminan, entonces la deuda no puede ser exigible".

Mientras que Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, señaló que "este tipo de iniciativas que reducen la información solo afectan negativamente a los clientes, porque aumenta el costo del crédito y limita las posibilidades de supervisar y monitorear el sistema financiero".

Por último, Javier Vega, retail financiero, manifestó que esta medida "va a confundir a los buenos pagadores de las personas que no pagan sus deudas. Las personas van a pensar que sus deudas morosas han sido borradas, cuando esto no es así".