IFE Universal: ¿Pierdo este beneficio si postulo al IFE Laboral?

En septiembre empiezan las postulaciones y en octubre los primeros pagos. Eso es lo que tiene previsto el Gobierno con respecto al IFE Laboral, el nuevo beneficio destinado para los trabajadores que sean contratados a partir de agosto de 2021.

Si bien las postulaciones formales a este aporte aún no comienzan, las personas pueden solicitarlo mediante el Subsidio al Nuevo Empleo y, a partir de septiembre, serán beneficiarios automáticos del nuevo IFE.

¿Pierdo el IFE Universal si postulo al IFE Laboral?

Para la tranquilidad de muchas familias y trabajadores, el IFE Universal y el IFE Laboral son beneficios compatibles, así que pueden recibir ambos aportes al mismo tiempo si es que cumplen los respectivos requisitos.

De este modo, cumpliendo tales condiciones, el trabajador o la trabajadora puede acumular el monto de su remuneración mensual más los aportes del IFE Universal y del IFE Laboral.

Paso a paso de cómo postular al IFE Laboral

Para postular al IFE Laboral mediante el Subsidio al Nuevo Empleo se debe seguir el siguiente paso a paso:

Ingresa al sitio web www.subsidioalempleo.cl y haz clic en el recuadro de Subsidio al Nuevo Empleo.

y haz clic en el recuadro de En la parte superior de la pantalla aparecerá la opción "Postular al subsidio". Pulsa en ella y luego ingresa tu Clave Única para acceder a la siguiente imagen:

Haz clic en "Postular" y rellena el formulario que aparecerá en pantalla.

y rellena el formulario que aparecerá en pantalla. Debes agregar tus datos personales, de domicilio y de contacto, además de añadir información de tu contrato de trabajo y antecedentes de pago.

En caso de que seas beneficiario del Subsidio al Empleo Joven o del Bono al Trabajo de la Mujer, debes autorizar a Sence a cancelar los pagos de estos aportes durante el plazo de otorgamiento del Subsidio al Nuevo Empleo.

o del debes autorizar a Sence a cancelar los pagos de estos aportes durante el plazo de otorgamiento del Subsidio al Nuevo Empleo. Una vez rellenado el formulario, presiona en "Enviar solicitud".

Sence te enviará un correo electrónico, notificándote si fuiste o no seleccionado como beneficiario. Si no eres elegido, dicho correo indicará las razones por las cuales no fue aceptada la postulación, pudiendo realizar nuevamente el trámite.

¿Qué monto recibirán mujeres y hombres?

Las mujeres mayores de 24 años que encuentren un empleo formal desde agosto de 2021, recibirán el IFE Laboral por un monto que corresponderá al 60% de su remuneración bruta mensual, pudiendo percibir como máximo $250 mil al mes.

Cabe señalar que este monto de dinero también le corresponderá a los jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez.

Por otra parte, los hombres de entre 24 y 54 años, recibirán un IFE Laboral que corresponderá al 50% de la remuneración bruta mensual y tendrá un tope de $200 mil mensuales.

Ver cobertura completa

Todo sobre IFE Laboral

Todo sobre IFE Universal