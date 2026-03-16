¿Cuánto tiempo duran realmente los huevos en el refrigerador? La respuesta te puede sorprender

16 mar. 2026 - 10:41 hrs.

Casi todos guardamos los huevos en el refrigerador dando por hecho que duran "bastante". Pero ¿cuánto es bastante exactamente? La respuesta no es tan obvia como parece, y equivocarse puede tener consecuencias para la salud.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los huevos crudos con cáscara pueden durar entre 3 a 5 semanas en refrigeración, incluso si ha pasado su fecha de expiración impresa en el envase.

Este dato es consistente con lo que indica la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile (Chilehuevos): la vida útil para un huevo sin refrigerar es de 7 a 10 días, y para un huevo refrigerado, de 30 a 45 días.

El truco del vaso de agua que nunca falla

Un método sencillo y confiable para evaluar la frescura de un huevo es la prueba de flotación: llena un recipiente con agua fría y coloca el huevo en el agua. Si se hunde y permanece en posición horizontal, está fresco. Si se inclina o flota, es mejor desecharlo, ya que esto indica acumulación de gases en su interior.

El error más común en el refrigerador

Aunque muchos refrigeradores traen una bandeja para huevos en la puerta, esta no es el lugar más adecuado, ya que está expuesta a fluctuaciones de temperatura cada vez que se abre el refrigerador. Lo recomendable es guardarlos en la parte trasera o más fría del interior, en su cartonera original.

Por qué no debes lavarlos antes de guardarlos

Este es uno de los errores más comunes. La cáscara del huevo es porosa pero contiene una capa protectora llamada cutícula, formada por glicoproteínas que cubren los poros y preservan el huevo de la contaminación de virus y bacterias. Si lavas el huevo, puedes romper o eliminar la cutícula, y la misma agua de lavado puede introducirse en el huevo a través de los poros de la cáscara. Arsénico

En Chile, los huevos no son sometidos a un lavado industrial obligatorio. Esto permite que la cutícula permanezca intacta, brindando una protección natural contra las bacterias. Por eso la recomendación de los expertos es clara: lávalos solo justo antes de cocinarlos, nunca antes de guardarlos.

Todo sobre Alimentación saludable