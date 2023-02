"Es muy curioso": Video de la NASA muestra un inusual desprendimiento de materia solar

El momento exacto en el que ocurre un desprendimiento de material solar en el polo norte del cuerpo celeste fue capturado por la NASA, en un registro que causó el asombro de la comunidad científica competente en el tema.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP