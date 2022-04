¿Por qué no hay que masticar hielo? Dentista explica las razones

28 abr. 2022 - 22:00 hrs.

Masticar o triturar hielo puede parecer una costumbre bastante particular, sin embargo, es mucho más común de lo que parece. Aunque parezca un hábito inofensivo, diversos expertos han señalado los efectos nocivos que puede acarrear.

Para algunas personas, masticar hielo puede convertirse en una actividad relajante, sobre todo para aquellos que experimentan sequedad en la boca.

Lo cierto es que a pesar de ser solo agua, morder hielo podría producir daños en la salud bucal. Esto fue lo que quiso dejar en evidencia el usuario @the.teeth.doc a través de la plataforma TikTok. La cuenta administrada por un dentista compartió un video que muestra la muela de un paciente que terminó sufriendo una grave fractura.

"¡No mastiquen hielo, muchachos! Son sustancias que anhelan y mastican que no tienen ningún valor nutricional. Masticarlo rompe los dientes y puede ser un síntoma de un problema mayor, como la anemia", escribió el profesional sobre el registro.

¿Por qué es peligroso masticar hielo?

Matthew Cooke, profesor de odontología pediátrica de la Universidad de Pittsburgh, remarcó que sin importar la causa, este es un hábito que vale la pena abandonar.

Según explicó en un artículo para The Conversation, esta práctica puede generar grietas en el esmalte, provocando una mayor sensibilidad a los alimentos y bebidas frías y calientes. En el peor de los casos, las piezas dentales podrían soltarse o quebrarse, requiriendo un costoso tratamiento de reparación.

"Si un diente llega a romperse o fracturarse al masticar hielo, es posible que se forme una caries, un agujero, en ese diente. La razón: los ácidos producidos por bacterias pueden penetrar la capa más blanda del diente, la dentina, mucho más fácilmente y causar caries. Y si ya tienes tapaduras o usas aparatos, masticar hielo te hace más vulnerable al daño dental”, sostuvo.

Asimismo, Cooke indicó algunas formas de abandonar este hábito. La ideal es simplemente dejar de "consumir" hielo.

"Si no está en tu vaso, no hay tentación", dijo. Por ejemplo, recomendó derretir los cubitos en la boca: "En lugar de triturarlos, intente mantenerlos en la boca y dejar que se derrita. De esta manera, no se dañarán los dientes ni encías", sostuvo.

