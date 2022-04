No es lo mismo tener 20 que 50 años: Esto es lo que debes comer para cada década de tu vida

Con la edad, los requerimientos nutricionales cambian tanto como nuestros cuerpos y rutinas. Es que a los 40 no practicamos las mismas actividades que a los 20, y nuestros organismos tampoco funcionan con la velocidad que conocíamos.

Es por eso que algunos grupos alimenticios son más recomendados sobre otros, dependiendo de los años que cumplas. Conoce cuáles son estas comidas:

A los 20

Durante los 20, aunque no lo parezca, tu cuerpo sigue creciendo, por lo que se recomienda un consumo alto de proteínas. Estas pueden ser a través de carnes, pescados, huevos, o legumbres.

Acostumbrarte a comer carbohidratos complejos es imperativo en esta época. Si, el arroz, las papas fritas y los fideos blancos son deliciosos, pero el camino para convertirse en adulto implica tomar mejores decisiones para tu salud, por lo que puedes probar la quinoa, los cereales integrales y el camote, como fuentes de energía.

Por último, comer comidas ricas en calcio y hierro, son una manera de preparar tus huesos y células rojas, para los años venideros.

A los 30

Mantener la buena base alimentaria que construiste durante tus 20, es clave para quienes ya pasaron a la siguiente década. Es importante encontrar fuentes saludables, y preferentemente bajas en grasa, de diferentes proteínas, como el caldo de huesos.

Preferir diferentes tipos de superalimentos, como el aceite de oliva, los arándanos, el salmón, los huevos y aceite de coco, será altamente saludable.

No olvides los vegetales ricos en nutrientes y las frutas con antioxidantes para evitar el envejecimiento natural de las células por la oxidación.

A los 40

Para ayudar con los posibles problemas digestivos que puedas tener a partir de los 40, deberías agregar a tu dieta ciertos alimentos fermentados.

"Una porción diaria de chucrut, kimchi, kéfir o yogur de pajaritos, encurtidos agrios o kombucha puede ayudar a equilibrar tus bacterias intestinales", explicó el nutricionista clínico, Rob Silverman a Eat This, Not That.

Además de las frutas y verduras que has incluido en tu dieta durante años, a partir de los 40, deberías poner particular atención a aquellos ingredientes que aportan beneficios para el sistema cardiovascular.

"El ajo, la cebolla, el puerro, la cúrcuma, las aceitunas, el aceite de semilla de lino y las verduras de hoja verde son algunos de los mejores alimentos para ello", explicó el experto en nutrición, Matt Riemann, a la revista estadounidense.

A los 50

Es momento de bajar la cantidad de productos derivados de animales. Es que las proteínas pueden disminuir el metabolismo, el sistema digestivo y está directamente relacionado con ciertas enfermedades cardiacas, por lo que se recomienda aumentar las proteínas de origen vegetal, como las legumbres.

Los vegetales altos en fibra te ayudarán a controlar el hambre, la concentración de glucosa en la sangre y la producción hormonal. Para eso, debes preferir ingredientes como el brócoli, las coles de bruselas y el repollo.

Además, debes buscar comidas ricas en vitamina K, ya que es un complemento nutricional que permitirá la regeneración ósea, la que se debilita mientras más edad tengamos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

