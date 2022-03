"No se parecen a nada que hayamos visto en el Sistema Solar": Científicos encontraron volcanes de hielo en Plutón

Gracias a imágenes obtenidas por la misión New Horizons de la NASA, los expertos encontraron, contra todo pronóstico, que Plutón tiene volcanes de hielo en su superficie. Este descubrimiento abre las posibilidades de que se pueda encontrar alguna forma de vida.

En las imágenes se logra apreciar una superficie rocosa, con domos similares a los que se producirían por volcanes. Anteriormente, se había dicho que correspondían a montañas de hielo, las que fueron bautizadas: Wright Mons y Piccard Mons; la primera es comparable con el tamaño del volcán Mauna Loa en Hawái, uno de los más grandes de la Tierra.

Pero luego de una inspección más cuidadosa, se descubrió que en ciertos puntos los domos se unían, formando montañas aún más grandes. La única explicación para este fenómeno, es que se trata de volcanes de hielo.

En azul están marcadas las regiones que serían de actividad volcánica

"Encontramos un campo de volcanes helados muy grandes que no se parecen a nada que hayamos visto en el Sistema Solar", comentó Kelsi Singer, investigadora principal de la publicación que detalló estos descubrimientos.

A diferencia de los volcanes que podemos encontrar en la Tierra, o incluso los que se pueden apreciar en otros planetas, los de Plutón moverían el agua desde las capas interiores hacia el exterior. Pero la temperatura en la superficie del planeta helado es tan baja, que una vez que alcanza la superficie se congelaría, hasta alcanzar una textura similar a la de un helado granizado.

¿Podría albergar vida?

No solo el tipo de volcán es sorprendente, pues solo el hecho de que Plutón tenga algún tipo de actividad volcánica es curioso. Es que originalmente se pensaba que esto no era posible, debido a que el núcleo no tendría la temperatura suficiente para desencadenar el efecto.

"Esto significa que Plutón tiene más calor interno de lo que pensábamos, lo que significa que no entendemos del todo cómo funcionan los cuerpos planetarios", dijo Singer.

Pero este no es el único requisito; la temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes, para que los organismos se alimenten, también son importantes. Es por eso que la experta agregó que "todavía hay muchos desafíos para cualquier organismo que intente sobrevivir allí".

Todo sobre Astronomía