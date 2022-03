5 razas de perros consideradas las menos cariñosas

Existen razas de perros a las cuales lo mejor que puedes darle es tu atención y cariño incondicional, mientras que otras son muy felices con estos mimos, pero que también aprecian su espacio personal y tiempo en solitario.

Incluir perros en la lista de las razas menos cariñosas significa que son más independientes u orientadas por sus instintos de caza, más que por el ánimo de complacer a sus humanos. No significa que te odien, o que si tienes uno de estos canes sí o sí cumplirá con esta característica.

Estos pequeños perros son animales llenos de energía y que pueden ser fácilmente entrenados. Tienen la tendencia del gusto por ladrar y por ser más independientes que otras razas.

Son bastante protectores, por lo que deberás acostumbrarlo a la presencia de otros perros y humanos desde muy pequeño, para evitar problemas.

Esta es una de las razas de canes que tienen más personalidad de gato que de perro. Son animales extremadamente inteligentes, fieles compañeros con sus humanos, pero que descaradamente ignorarán a cualquier extraño que se les acerque.

Son muy independientes, pero requieren de constante estimulación mental para mantenerse saludables. Estos pueden ser juegos o tareas que disfrutarán mucho.

Esta es una de las razas de perros más altas que puedes encontrar. Quizás la reconoces porque es el tipo de perro en que se convertía Sirius Black en las películas de "Harry Potter" (en las películas, porque en el libro se describía otra raza: el cazador de ciervos escocés).

Es un can extremadamente independiente, por lo que sus afectos solo serán presenciados por miembros de la familia. Pero su indiferencia con los extraños no lo hace menos amable con niños u otros animales.

Físicamente parece un oso, pero su personalidad es como la de un gato. No ladran mucho, ni se mueven mucho, más bien los chow chow prefieren pasar su tiempo acostados sin recibir interrupciones.

No tienen mucha paciencia con niños u otros perros, por lo que debes dedicar parte de tu entrenamiento a porcentajes de sociabilidad.

Otra raza que ha aparecido en el cine. Si alguna vez viste "La dama y el vagabundo", la versión animada, podrás recordar un perro alto de orejas largas y encorvado que se encontraba en la perrera con Lady, este era un borzoi llamado Boris.

the only thing im excited abt for the lady and the tramp remake is seeing how fucked up boris will look as a cg borzoi pic.twitter.com/9GzKRvEnAe