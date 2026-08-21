"Hasta la muerte": La férrea defensa pública de Pinilla a Gala tras infidelidad del "Mago" Jiménez

21 ag. 2026 - 09:29 hrs.

Los distintos mensajes a favor y en contra que han recibido los tres protagonistas del escándalo amoroso más comentado de los últimos días son un capítulo aparte.

Y es que distintas figuras del espectáculo se han sumado a la polémica, manifestando su parecer sobre el lío que involucra a Gala Caldirola, Luis "Mago" Jiménez y Coté López.

El último en sumarse fue un nombre conocido en primera línea: Mauricio Pinilla. El exfutbolista utilizó sus redes sociales para entregarle todo su apoyo a quien fuera su pareja años atrás.

"Hasta la muerte"

El otrora jugador no dudó en respaldar públicamente a la española tras conocerse que Jiménez le había sido infiel con su expareja, Coté López.

Su primer gesto llegó en Instagram, donde comentó una publicación relacionada con la polémica. "Esa mujer se merece solo cosas lindas", escribió.

Pero Pinilla no se quedó ahí. Tras el regreso de Gala a Chile, volvió a pronunciarse sobre la situación. Esta vez lo hizo en sus historias de Instagram y acompañó el mensaje con una fotografía junto a la exchica reality.

La imagen, aparentemente correspondiente a la época en que ambos fueron pareja, vino acompañada de una declaración todavía más contundente.

"Te voy a defender hasta la muerte porque eres una mujer ejemplar, flaquita bella", escribió Pinilla.

Instagram Mauricio Pinilla

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