Guarén besó a Mateucci en Volverías con tu ex? 2 y Nico explotó: "Lo hizo en Tierra Brava estando en pareja conmigo"

17 jun. 2026 - 13:26 hrs.

El momento más explosivo del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2 llegó desde la Cabaña de las Tentaciones. Valentina "Guarén" Torres le dio un piquito a Luis Mateucci durante la fiesta, y la reacción de Nicolás Solabarrieta al enterarse fue inmediata.

Guarén expulsó a Nico y eligió a Mateucci

Todo comenzó cuando Guarén decidió expulsar a Nicolás de la fiesta usando el expulsor, eligiendo a Luis Mateucci como su compañero de noche. En la dinámica de los dados del placer, a ambos les tocó "besar" y "boca", y Guarén le dio un piquito a Luis. Antes de salir, le pidió a Hurubachi que no le contara a Nico, porque quería ser ella quien se lo dijera. Sin embargo, fue Claudio Rojas quien le contó todo al exfutbolista.

La Reacción de Nicolás

Solabarrieta no ocultó su molestia: "Igual no es mi pareja, que haga lo que quiera. No es que me importe, pero como dice Claudio, no es necesario. Lo hizo en Tierra Brava estando en pareja conmigo. No me sorprende. Me saca de la fiesta y después se da un piquito con mi mejor amigo, ¿por qué lado está bien? Por ninguno".

Al día siguiente, Guarén regresó a la casa e intentó hablar con Nico, pero él no quiso. Mientras tanto, dentro de la Cabaña, la noche terminó con cinco duplas durmiendo juntas: Álvaro y Ludmila en la cama VIP, Rai y Sofía, Guarén y Luis, Chris y Fernanda, y Kaos y Luli.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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