Luli frenó a Mateucci en Volverías con tu ex? 2: "Estoy acá por mí, no por ti"

17 jun. 2026 - 12:33 hrs.

La fiesta de la Cabaña de las Tentaciones del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2 no arrancó bien para Luis Mateucci y Nicole "Luli" Moreno. Antes de que la noche tomara su rumbo, la dupla protagonizó una tensa discusión que dejó en claro los límites que Luli tiene muy claros dentro del encierro de Mega.

La discusión: "Gánate Algo"

La tensión estalló cuando Luli no dejó que Mateucci le tocara los hombros. El argentino reaccionó con molestia: "Le da más cariño a los huevos y a las paltas que a mí", reclamó. Y luego fue más directo: "Quiere que sea más caballero, gánate algo". La respuesta de Luli fue contundente: "¿Y qué me tengo que ganar? Si estoy acá es por mí, no por ti".

El giro: Kaos y La creatina a la vena

Pese a la discusión, la noche dio un giro cuando Carlos "Kaos" Águila expulsó a Estefi Marquis de la fiesta y eligió quedarse con Luli. Los dados del placer les asignaron una penitencia que Luli describió con humor: cuando Kaos le lamió el cuello, ella lo sintió como "una creatina a la vena", la frase más comentada de la noche en Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2