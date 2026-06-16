Rai y Sofía se bañan juntos y protagonizan apasionado momento en Volverías con tu ex? 2

16 jun. 2026 - 15:31 hrs.

La relación entre Raimundo "Rai" Cerda y Sofía Latorre sigue avanzando dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2. En el capítulo 7 del reality de Mega, la dupla protagonizará sus momentos más íntimos hasta ahora.

La piscina y las caricias

El episodio arrancará con Rai y Sofía muy cariñosos, bañándose juntos en la piscina entre juegos y caricias. Una escena que deja en claro que lo que comenzó como un reencuentro de cuentas pendientes en Volverías con tu ex? 2 está tomando un rumbo muy distinto al que ella esperaba cuando ingresó al encierro.

"Acariciar" y "labios": El dado que lo dijo todo

Pero el momento más comentado de la dupla llegará en la noche, durante la fiesta en la Cabaña de las Tentaciones. En la dinámica de los dados —donde uno indica la acción y el otro la parte del cuerpo— a Rai y Sofía les tocará "acariciar" y "labios", protagonizando uno de los momentos más apasionados del capítulo 7 de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2