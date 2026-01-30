Detrás del Muro lanza adelanto exclusivo: Llegará en los próximos meses a las pantallas de Mega

30 en. 2026 - 17:19 hrs.

Detrás del Muro liberó este viernes un extracto exclusivo de su arribo en Mega, y adelantaron que su estreno será en el mes de marzo.

En un video publicado en redes sociales, se ve al elenco realizando el clásico sketch de humor de "La oficina presidencial", con Toto Acuña, Paola Troncoso, Patricio Fuentes, Gustavo Becerra, Miguelito y Paty Cofré.

El regreso de "El muro" y Kike Morandé

El personaje de Tomás Mochatto tiene una misión clara en el adelanto: Está buscando a los participantes de "El Muro" y quiere saber el paradero del elenco entrevistando a personajes como la parodia del Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast.

Al no lograr resultados, decide llamar a la policía encargada de la investigación, la humorista Paty Cofre, que es la última alternativa para encontrar a los actores y comediantes.

Al final del video, aparece el animador Kike Morandé anunciando la vuelta del estelar del humor a Mega, pero protagoniza un divertido chascarro.

Mira el adelanto: