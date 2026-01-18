Es amplio, hermoso y tiene este valor: Amaro Gómez-Pablos deja su penthouse en Vitacura y se va al campo

18 en. 2026 - 14:11 hrs.

El periodista chileno-español Amaro Gómez-Pablos causó revuelo en redes tras anunciar que se irá de Santiago y que puso en venta su lujoso penthouse de 280 metros cuadrados, ubicado en la comuna de Vitacura.

A través de un video publicado en el Instagram de la agencia inmobiliaria Ventana Urbana, el recordado conductor de noticias comentó: "Bienvenidos a mi casa-departamento. Me estoy yendo a vivir al campo, así que estoy dejando parte de mi corazón aquí".

Así es el penthouse de Amaro Gómez-Pablos

"Es un dúplex luminoso y amplio en pleno Vitacura, al lado de la Clínica Alemana, a un minuto de la Costanera y a pasos de avenida Luis Pasteur, con cafés y tiendas", detalló el comunicador en el video mientras recorría la casa.

La casa tiene 3 dormitorios, 4 baños y un enorme living-comedor y cocina, aunque Gómez-Pablos destacó que lo más valioso es su gran terraza con quincho y piscina privada, además de una hermosa vista.

En el primer piso está el luminoso living-comedor con salida a otra terraza junto a un dormitorio en suite, además de un baño de visitas. En tanto, en el segundo nivel está la gran terraza; dos dormitorios, uno de ellos en suite con jacuzzi; más un baño completo para el segundo dormitorio.

Además, la propiedad tiene un departamento independiente ideal para arriendos en plataformas como Airbnb o visitas familiares. "Si quieres vivir en Vitacura con calidad de vida, este puede ser tu próximo hogar", cerró el periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ventana Urbana Propiedades (@ventanaurbana)

¿Cuánto vale la propiedad?

Según publicó la corredora, la casa de Amaro Gómez-Pablos tiene un valor de 22.500 UF, lo que equivale a $894 millones, aproximadamente.

Todo sobre Famosos chilenos