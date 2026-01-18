Jefe de la Defensa Nacional para la región del Biobío confirma toque de queda por incendios forestales

18 en. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

Ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades anunciaron nuevas medidas de control y seguridad, entre ellas la aplicación de un toque de queda en sectores que serán definidos durante las próximas horas.

La confirmación fue realizada por Edgardo Acevedo, Jefe de la Defensa Nacional para la región del Biobío, en un contexto marcado por evacuaciones masivas en comunas como Quillón y Ránquil, en Ñuble, y Penco, Tomé, Florida y diversos sectores de Concepción.

La gravedad de la emergencia también llevó al presidente Gabriel Boric a decretar estado de catástrofe en las zonas afectadas.

Torque de queda

Respecto a la implementación del toque de queda, Acevedo explicó que "no tengo todavía definido el área específica donde lo vamos a abarcar, pero en las próximas horas va a ser informado... Estamos en medio de una tragedia. Una tragedia que es lamentable y que ha cobrado vidas de chilenos".

En paralelo, durante un punto de prensa realizado en la comuna de Penco junto al alcalde local, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó el despliegue de personal militar para labores de resguardo y seguridad, especialmente en los procesos de evacuación.

“Ya es de público conocimiento el despliegue del Jefe de la Defensa Nacional, que empieza a tomar el control de la seguridad. Esto es clave porque muchas veces a la ciudadanía le preocupa dejar sus casas y enseres, pero el llamado es uno solo: si llega el mensaje SAE, evacúe”, sostuvo.

Finalmente, Ramos confirmó que el Presidente Gabriel Boric visitará las zonas afectadas en el Biobío. "Él ha estado en permanente comunicación durante toda la madrugada y determinó decretar el estado de catástrofe. Está confirmado que va a estar en la región, esperamos que sea lo antes posible”, señaló.

